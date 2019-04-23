Пяти фигурантам дела об убийстве Гандзюк смягчили подозрение - СМИ

Генпрокуратура изменила обвинение подозреваемым в совершении нападения на Екатерину Гандзюк и их организатору с убийства на нанесение тяжких телесных повреждений.

Пяти фигурантам уголовного производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк смягчили подозрение, теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Об этом Слидство.Инфо узнало в ходе сегодняшнего судебного заседания.

Отмечается, что Генпрокуратура изменила обвинение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, обвинив их в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.121 Уголовного кодекса), что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Ранее их подозревали в умышленном убийстве по ч.2 ст.115, что грозило строгим наказанием - лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением. Также во время заседания Грабчуку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, из собственных источников Следствие.Инфо стало известно, что аналогично подозрение изменили и Сергею Торбину, который, по версии следствия, организовывал группу нападавших.

По данным издания, другим фигурантам дела - Алексею Левину и председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру - подозрения пока не изменяли.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Торбин и Грабчук, остальным - Вишневскому, Васяновичу и Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

В организации убийства подозревают председателя Херсонского облсовета Мангера.

Кроме того, по информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Павловский по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк был арестован 12 ноября 2018 года.

17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи (115) УКУ «соучастие в убийстве» на более мягкую ст. 396 «сокрытие преступления», которая предусматривает значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяет адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.