День секретаря отмечают в Украине: лучшие поздравления

В свой профессиональный праздник все секретари и личные помощники получают от своих руководителей поздравления, памятные подарки и даже премии.

Международный день секретаря или День профессиональных административных работников - профессиональный праздник всех, кто каким-либо образом относится к административной сфере.

Это торжество традиционно отмечается в разных уголках планеты в среду последней недели апреля, второго месяца весны.

Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональны х административны х работников начали отмечать в США в 1952 году, благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса.

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Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса - это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты. А также специалисты, ведущие делопроизводств о, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий. Кстати, по некоторым оценкам, эта профессия входит в пятерку самых востребованных в мире.

Интересно, что Неделя профессиональны х административны х работников является зарегистрирован ной торговой маркой, принадлежащей Международной ассоциации административны х работников.

А в свой профессиональны й праздник все секретари и личные помощники получают от своих руководителей поздравления, памятные подарки и даже премии. К тому же в ряде компаний существует традиция устраивать в честь секретарей банкеты и фуршеты, а боссы стараются как можно меньше нагружать подчиненных в этот день.

Наиболее распространенные способы признания административных специалистов сегодня: цветы, карты, часто с подарочными сертификатами ресторана или магазина, совместный обед, леденцы, подарочные корзины с фруктами.

Также проводится немало различных мероприятий, форумов, фестивалей и встреч. Праздник отмечают во многих странах, но дополнительного выходного в его честь не дают. В этот день представители профессии получают поздравления.

***

Кто вам ответит на звонок,

Кто первый встретит у двери,

Польет директорский цветок

Конечно же, секретари!

Без них работа не кипит,

Без них везде сплошной бардак,

Наш секретарь всё разрулит,

Везде он первый тут и там!

Хочу я в День секретаря,

Поздравить тебя от души,

Мы не хотим тебя терять,

Ты секретарь нашей мечты!

***

Секретарь всегда в делах,

Все должно быть под контролем,

Шеф ответственность оценит,

Ценного секретаря он не уволит!

***

Желаем счастья и добра,

Всегда прекрасного настроения!

Принимай цветы-подарки,

Ты лучший работник - без сомнения!

***

Кто нас всегда спасет от ревизоров,

Начальников и прочих не-друзей?

Убережет кто имя от позора

И от не очень вежливых гостей?

Кто целый день стоит у нашей двери

И вахту свою трудную несет?

Кто все подчистит, подошьет, проверит,

Кто по каналам новости пробьет?

Ура, ура великой секретарше!

Наш секретариат опять на марше!

И в этот день не просто мы должны -

Обязаны на ручках их нести!

Своя ведь ноша ничего не тянет,

Нам не изменит он и не обманет,

Наш секретарь, живи хоть целый век,

После жены - ты первый человек!

***

Поздравляю с Международным днем секретаря и хочу пожелать не упускать в работе ни одной мелочи, всегда знать ответ на любой вопрос, добиваться блестящих результатов и в деятельности, и в жизни. Пусть твое каждое утро начинается с вдохновения, пусть каждый день несет с собой удачу и светлую радость.

Как сообщал УНИАН, в мае 2019 года украинцы будут иметь девять выходных. При этом одна суббота в мае будет рабочей из-за дополнительного выходного в апреле.