День секретаря отмечают в Украине: лучшие поздравления
Международный день секретаря или День профессиональных административных работников - профессиональный праздник всех, кто каким-либо образом относится к административной сфере.
Это торжество традиционно отмечается в разных уголках планеты в среду последней недели апреля, второго месяца весны.
Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональны
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Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса - это помощники директора, офис-менеджеры,
Интересно, что Неделя профессиональны
Наиболее распространенные способы признания административных специалистов сегодня: цветы, карты, часто с подарочными сертификатами ресторана или магазина, совместный обед, леденцы, подарочные корзины с фруктами.
Также проводится немало различных мероприятий, форумов, фестивалей и встреч. Праздник отмечают во многих странах, но дополнительного выходного в его честь не дают. В этот день представители профессии получают поздравления.
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Кто вам ответит на звонок,
Кто первый встретит у двери,
Польет директорский цветок
Конечно же, секретари!
Без них работа не кипит,
Без них везде сплошной бардак,
Наш секретарь всё разрулит,
Везде он первый тут и там!
Хочу я в День секретаря,
Поздравить тебя от души,
Мы не хотим тебя терять,
Ты секретарь нашей мечты!
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Секретарь всегда в делах,
Все должно быть под контролем,
Шеф ответственность оценит,
Ценного секретаря он не уволит!
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Желаем счастья и добра,
Всегда прекрасного настроения!
Принимай цветы-подарки,
Ты лучший работник - без сомнения!
***
Кто нас всегда спасет от ревизоров,
Начальников и прочих не-друзей?
Убережет кто имя от позора
И от не очень вежливых гостей?
Кто целый день стоит у нашей двери
И вахту свою трудную несет?
Кто все подчистит, подошьет, проверит,
Кто по каналам новости пробьет?
Ура, ура великой секретарше!
Наш секретариат опять на марше!
И в этот день не просто мы должны -
Обязаны на ручках их нести!
Своя ведь ноша ничего не тянет,
Нам не изменит он и не обманет,
Наш секретарь, живи хоть целый век,
После жены - ты первый человек!
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Поздравляю с Международным днем секретаря и хочу пожелать не упускать в работе ни одной мелочи, всегда знать ответ на любой вопрос, добиваться блестящих результатов и в деятельности, и в жизни. Пусть твое каждое утро начинается с вдохновения, пусть каждый день несет с собой удачу и светлую радость.
Как сообщал УНИАН, в мае 2019 года украинцы будут иметь девять выходных. При этом одна суббота в мае будет рабочей из-за дополнительного выходного в апреле.