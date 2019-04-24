Нардеп Наталья Королевская родила сына (фото)
09:37, 24 апреля 2019Общество
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Кроме двух сыновей, у супругов уже есть приемная дочь, и теперь Королевская - мама четверых.
Королевская родила сына 23 апреля / Facebook Наталья Королевская
Народный депутат Наталья Королевская во вторник, 23-го апреля, стала мамой. У Натальи и ее мужа Юрия Солода родился третий сын.
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Об этом Королевская рассказала на странице в Facebook и показала себя с малышом.
"Счастье", - подписала она фото.
Как известно, кроме двух сыновей, у супругов есть приемная дочь, и теперь Королевская - мама четверых.
Как сообщал УНИАН, молодая жена Венсана Касселя родила ему дочь.
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