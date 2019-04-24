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Нардеп Наталья Королевская родила сына (фото)

09:37, 24 апреля 2019
Общество
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Королевская родила сына 23 апреля / Facebook Наталья Королевская

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Об этом Королевская рассказала на странице в Facebook и показала себя с малышом.

"Счастье", - подписала она фото.

Как известно, кроме двух сыновей, у супругов есть приемная дочь, и теперь Королевская - мама четверых.

Как сообщал УНИАН, молодая жена Венсана Касселя родила ему дочь.

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Теги: #нардеп#Королевская