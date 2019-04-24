Нардеп Наталья Королевская родила сына (фото)

Кроме двух сыновей, у супругов уже есть приемная дочь, и теперь Королевская - мама четверых.

Народный депутат Наталья Королевская во вторник, 23-го апреля, стала мамой. У Натальи и ее мужа Юрия Солода родился третий сын. Читайте также"Это провал": Лорак шокировала сеть откровенным нарядом (фото) Об этом Королевская рассказала на странице в Facebook и показала себя с малышом. "Счастье", - подписала она фото. Как известно, кроме двух сыновей, у супругов есть приемная дочь, и теперь Королевская - мама четверых. Как сообщал УНИАН, молодая жена Венсана Касселя родила ему дочь.

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