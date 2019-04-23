Великий вторник 2019: что можно и нельзя делать в этот день

Это второй день Страстной седмицы - последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.

23 апреля христиане восточного обряда празднуют Великий вторник или Страстный вторник. Это второй день Страстной седмицы - последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.

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В Великий вторник верующие вспоминают притчи, которые Иисус произнес в в Иерусалимском Храме. В частности, о дани кесарю, о десяти девах и талантах, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира. Народ восхищался учением Иисуса.

Также церковь вспоминает о разоблачении Иисусом фарисеев и книжников.

УНИАН разобрался, что можно и что нельзя делать в Великий вторник.

Великий вторник - что можно делать

Верующие должны проводит день в молитвах

Утро нужно начинать с церковной службы

Придерживаться строгого поста

Вести скромный и смиренный образ жизни

В этот день нужно закончить работу по стирке и глажке одежды

Думать о Страшном суде

Рассуждать о воскрешении умерших

Великий вторник - что нельзя делать

Нельзя петь и танцевать

Запрещается веселиться

Употреблять спиртные напитки

Великий вторник - приметы

Народная память сохранила ряд примет, связанных с Великим вторником.

На пороге нельзя ни прощаться, ни здороваться - это к ссоре

В этот день будут удачными путешествия

Если перед выходом из дома из рук выпали ключи, значит, скоро придет беда

Если нарушать Великий пост, душа после смерти будет гореть в аду

Если забудешь вещь в гостях, значит, твоя судьба быть связанным с этим домом.

Ранее УНИАН рассказывал, что можно и нельзя делать в Великий понедельник.

Напомним, в этом году христиане восточного обряда отмечают Пасху 28 апреля.