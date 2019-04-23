Великий вторник 2019: что можно и нельзя делать в этот день
23 апреля христиане восточного обряда празднуют Великий вторник или Страстный вторник. Это второй день Страстной седмицы - последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.
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В Великий вторник верующие вспоминают притчи, которые Иисус произнес в в Иерусалимском Храме. В частности, о дани кесарю, о десяти девах и талантах, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира. Народ восхищался учением Иисуса.
Также церковь вспоминает о разоблачении Иисусом фарисеев и книжников.
УНИАН разобрался, что можно и что нельзя делать в Великий вторник.
Великий вторник - что можно делать
Верующие должны проводит день в молитвах
Утро нужно начинать с церковной службы
Придерживаться строгого поста
Вести скромный и смиренный образ жизни
В этот день нужно закончить работу по стирке и глажке одежды
Думать о Страшном суде
Рассуждать о воскрешении умерших
Великий вторник - что нельзя делать
Нельзя петь и танцевать
Запрещается веселиться
Употреблять спиртные напитки
Великий вторник - приметы
Народная память сохранила ряд примет, связанных с Великим вторником.
На пороге нельзя ни прощаться, ни здороваться - это к ссоре
В этот день будут удачными путешествия
Если перед выходом из дома из рук выпали ключи, значит, скоро придет беда
Если нарушать Великий пост, душа после смерти будет гореть в аду
Если забудешь вещь в гостях, значит, твоя судьба быть связанным с этим домом.
Ранее УНИАН рассказывал, что можно и нельзя делать в Великий понедельник.
Напомним, в этом году христиане восточного обряда отмечают Пасху 28 апреля.