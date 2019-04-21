ПЦУ впервые провела службу на языке жестов

"Слово божье – для каждого", - отметили в церкви.

21 апреля в кафедральном соборе Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний впервые провел службу, которую сопровождал сурдоперевод.

Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.

В ПЦУ это назвали "знаковым событием" и подчеркнули, что "слово божие – для каждого".

Там отметили, что в дальнейшем торжественные богослужения в Михайловском Златоверхом соборе будут совершаться с переводом на язык жестов.

Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

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По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи". 6 января произошло историческое событие - настоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.

До этого, 15 декабря был проведен Объединительный собор. На нем присутствовали в том числе представители Вселенского патриархата, главы УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ, а также митрополиты УПЦ Московского патриархата Симеон и Александр. Во время собора после голосования Епифаний стал митрополитом Киевским и всея Украины. В свою очередь, митрополит УПЦ МП Онуфрий потерял свой статус. Сама же УПЦ МП по решению Верховной Рады должна быть переименована в РПЦ в Украине.

После проведения собора в разных регионах Украины начались переходы приходов из УПЦ МП к ПЦУ.