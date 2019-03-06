Епифаний назначил себе двух заместителей по внешним связям

Заместителями предстоятелем ПЦУ в Управлении внешних церковных связей стали архиепископ Ривненский и Острожский Иларион и архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний назначил двух архиепископов на должности заместителей главы Управления внешних церковных связей.

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Как сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ, об этом говорится в соответствующих указах. На должности заместителей назначены архиепископ Ривненский и Острожский Иларион и архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

В церковном ведомстве утверждают, что уже издали соответствующие указы.

Также напоминается, что, учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей, Священный синод своим решением от 5 февраля 2019 года оставил руководство Управлением внешних церковных связей за предстоятелем.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Российской православной церкви (бывшая УПЦ МП) в основном отказались признать ее, но в настоящее время отдельные приходы переходят в состав ПЦУ.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.