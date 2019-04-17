Появились подробности состояния писателя Дмитрия Быкова

Быкову так долго не оказывали помощь, потому что бортпроводники решили, что он пьян.

Известному российскому писателю Дмитрию Быкову длительное время не оказывали медицинскую помощь, потому что решили, что он находится в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Первичный диагноз Быкова — энцефалопатия (заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции, - УНИАН.). Писателю стало плохо еще на подлете к Уфе.

Читайте такжеДмитрий Быков: Инициаторами трагедии 2 мая стали люди, которые хотели присоединить Одессу к "Новороссии"… Вот об этом надо помнить

"Сигнал о помощи поступил с борта лайнера вчера в 12:33. Но приземлился он только через полчаса — там его ждала машина скорой помощи. Потом публициста передали врачам, в 13:13 его забрала машина скорой. Получается, Быкову не оказывали помощь почти 40 минут. К врачам он попал в возбужденном состоянии, размахивая руками", - говорится в сообщении.

Быкову так долго не оказывали помощь, потому что бортпроводники решили, что писатель пьян.

"Командир судна подумал, что он выпил, и решил долететь без остановок. На борту оказался медик — он посоветовал дать Быкову кислородную маску. Перед посадкой писателю стало совсем плохо — он встал с кресла и просто лег в проходе", - добавили в Mash.

Ранее СМИ сообщали, что в Уфе известный российский писатель Дмитрий Быков впал в кому — у него отек мозга.

Дмитрий Быков - один из самых харизматичных и острых критиков режима российского президента Владимира Путина.

Ранее он называл события в Крыму и на Донбассе "гигантской национальной трагедией", за которую России придется расплачиваться.

"Если это русский мир — вот то, что творится сейчас на Донбассе, — то это не мой мир", - отмечал Быков.

"Всё хорошее, что могло быть сделано в российской истории, могло и не было сделано, все надежды, все иллюзии были крест-накрест перечёркнуты сначала Крымом… Потому что именно Крым — начало Донбасса", - заявлял писатель.