"Одна надежда, что собьет машина": в Днепре маршрутчик спас жизнь мужчине

Водитель остановил автобус, пригласил молодого мужчину в салон и успокоил.

В Днепре водитель маршрутного микроавтобуса №77 помог молодому человеку, который шел посреди дороги в состоянии глубокой депрессии. Мужчина остановил автобус, пригласил парня в салон и успокоил.

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Об этом случае OBOZREVATEL рассказала пассажирка маршрутки Светлана Филяшина. "Мы ехали в автобусе с номером АЕ 0041 АА по ул. Большая Диевская. Посереди дороги заметили мужчину 35 лет, который, шел и плакал. Наш водитель сказал тогда: "Странно, я видел этого парня, когда ехал в обратном направлении". Дальше он остановил маршрутку, похлопал парня по плечу и попросил его зайти в салон", – вспоминает Светлана.

Женщина не слышала весь разговор между мужчинами, но запомнила, как молодой человек говорил водителю, что его жизнь окончена, и у него одна надежда, что его собьет какая-нибудь машина.

"Водитель продолжил движение, попутно говоря молодому человеку ободряющие слова. Он спрашивал, чем может помочь, а также просил не падать духом", – рассказала Светлана.

Женщина написала об этом инциденте в Facebook. Многие интернет-пользователи оценили поступок водителя маршрутки. "Побольше бы таких людей и человеческих поступков, и жить бы стало намного лучше. Респект", – написала Виктория Сливная. "Возможно, что в тот самый момент он парню жизнь спас", – предположила пользователь с ником Inna.