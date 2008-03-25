Из харьковского метро эвакуировали пассажиров: выбросы почвы?

Сегодня почти на 30 минут полностью остановилось движение поездов на Салтовской линии Харьковского метрополитена.

На Салтовской линии метро 8 станций, она связывает центр города и главные промышленные районы с Салтовским жилым массивом - так называемым спальным районом, где проживает около 500 тыс. человек.

Местное агентство Status guoсо ссылкой на начальника метрополитена Сергея МУСЕЕВА передало, что «произошли выбросы почвы в районе станции метро имени Академика Барабашева”.

Как отмечает агентство, также производилась эвакуация пассажиров, их попросили освободить вагоны и выйти из станции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН дежурный ГП «Харьковский метрополитен», остановка произошла в 9.18 «по техническим причинам». Собеседник не сообщил подробностей.

В 9.45 движение на этой линии было возобновлено, отметил дежурный.

Примечательно, что вчера руководитель фракции БЮТ в Харьковском горсовете Сергей СЕМОЧКИН предупредил о возможном теракте в Харьковском метро и назвал его возможных заказчиков.