Представитель БЮТ заявляет о подготовке теракта в Харьковском метро

Руководитель фракции БЮТ в Харьковском горсовете Сергей СЕМОЧКИН предупредил о возможном теракте в Харьковском метро и назвал его возможных заказчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, свое заявление об угрозе теракта С.СЕМОЧКИН обнародовал сегодня на пресс-конференции в Харькове.

По его словам, в последнее время власть Харькова постоянно заявляет о возможности масштабной техногенной катастрофы на станции метро «Барабашовое», где размещен большой торговый центр концерна АВЕК, которым много лет руководил народный депутат Украины от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН – нынешний оппонент местной власти. Возможность аварии, отметил С.СЕМОЧКИН, недавно обсуждала городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заседание которой проводил секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС. Депутат считает это искусственным нагнетанием, которое используется в политических целях с целью дискредитации А.ФЕЛЬМАНА и всего БЮТ. Постоянные заявления о возможном теракте и муссирование этой темы в прессе, утверждает руководитель фракции, является ничем иным, как формированием общественного мнения.

С.СЕМОЧКИН обратил внимание правоохранительных органов на то, что в Харьковском метро «будет действительно совершена такая акция, которая может потрясти абсолютно всех».

Руководитель фракции БЮТ отметил серьезность информации, которую он имеет, и сообщил, что с другими депутатами будет просить Генеральную прокуратуры, МВД и СБУ создать следственную группу и разобраться со всеми взрывами, которые в последние годы имели место в Харькове, или предупреждениями о них. Как заявил С.СЕМЧКИН, возможный теракт в метро может быть связанный с одним из высоких должностных лиц Харьковского горсовета.

При этом С.СЕМОЧКИН при указал на «тревожный сигнал» о «заминировании», который поступил 13 марта, ночью, когда обычно проводится интенсивная оптовая торговля в ТГ «Барабашовое» и там находится большая масса людей.

«Опасность возникает лишь вокруг одного человека», поэтому, «если что-либо произойдет, вся ответственность будет лежать на нем», - заявил С.СЕМОЧКИН, указывая на секретаря горсовета Г.КЕРНЕСА. Депутат сообщил о том, что охрана Харьковского метрополитена сегодня ослаблена, поскольку по распоряжению нынешнего начальника метрополитена Сергея МУСЕЕВА на этом госпредприятии ликвидирована милиция.

По словам С.СЕМОЧКИНА, фракция БЮТ в Харьковском горсовете, в частности, будет просить прокуратуру возобновить уголовное дело относительно Г.КЕРНЕСА, которое было возбуждено в 2000 году по факту противодействия работникам милиции во время обыска и которое безосновательно, как считает он, было закрыто, но может быть ключом к разгадке многих вещей.