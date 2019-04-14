Вы не забыты! Мы вас ждем!: на фрегате "Гетман Сагайдачный" прошел концерт в поддержку пленных моряков (фото)

Концерт состоялся, чтобы привлечь внимание украинского общества и международных СМИ «к проблеме освобождения украинских моряков из российского плена».

На фрегате Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Гетман Сагайдачный» состоялся концерт в поддержку захваченных у берегов аннексированного Крыма украинских моряков. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

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«На фрегате «Гетман Сагайдачный» состоялся концерт в поддержку военнопленных моряков. Рок-группа «Друже музико» во главе с Максимом Трубниковым присоединилась к всеукраинской акции от «Музыкального батальона» и выступил с концертом на флагмане ВМС Украины перед военными моряками и приглашенными гостями», – говорится в сообщении.

Заместитель командующего ВМС ВС Украины по морально-психологическому обеспечению Андрей Урсол отметил, что концерт состоялся, чтобы привлечь внимание к проблеме освобождения украинских моряков.

“Сегодня 24 военнослужащие Военно-Морских Сил Украины находятся в российском плену. Чтобы их поддержать наши друзья из «Музыкального батальона» и рок-группа «Друже Музико» приехали к нам с концертом и именно выступление на палубе военного корабля является очень символичным. Таким образом мы в очередной раз хотим привлечь внимание украинского общества к этой проблеме и мы знаем - это увидят и международные средства массовой информации”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение до Керченского пролива буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.