Московский "суд" 17 апреля рассмотрит продление ареста пленным украинским морякам

Материалы в обоснование ходатайства поступят в Лефортовский райсуд 15 апреля.

Лефортовский районный суд Москвы 17 апреля рассмотрит ходатайство российского следствия о продлении ареста 24 военнопленным украинским морякам.

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Как сообщил УНИАН адвокат Николай Полозов, по предварительным данным, полученным от следствия, материалы в обоснование ходатайства о продлении сроков содержания под стражей в отношении 24 моряков поступят в Лефортовский районный суд Москвы в понедельник, 15 апреля.

"Судебные заседания состоятся в среду, 17 апреля. Как и в январе, Лефортовский районный суд Москвы будет проводить судебные заседания в отношении военнопленных по четверкам, распределив их между тремя судьями в "две смены", - сказал Полозов.

По его словам, в 9.30 состоятся судебные заседания в отношении: первой четверки - Андрей Драч, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко, Михаил Власюк; второй четверки - Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов; третьей четверки - Владимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко.

В 14:00 состоятся судебные заседания в отношении: четвертой четверки - Богдан Небылица, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Юрий Безъязычный; пятой четверки - Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук; шестой четверки - Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.