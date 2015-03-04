Начато уголовное производство по факту взрыва на шахте им. Засядько

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области. Согласно сообщению, производство открыто по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью").

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"По предварительной информации, во время взрыва погиб 1 человек, 6 шахтеров с ожогами направлены в больницу, также под завалами остаются еще около 30 человек. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке сегодня утром произошел взрыв газометановой смеси. В Донецкой областной администрации официально подтверждают гибель одного горняка в результате взрыва на шахте им. Засядько, судьба еще 32 неизвестна.