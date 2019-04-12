Ссоры и неприятности: астрологи рассказали об опасностях 12 апреля

Проблема, которая портит вам настроение сегодня, вскоре окажется пустячной. Не стоит тратить на нее свои нервы и энергию.

Во время 8 дня лунного цикла спутник Земли перейдет под покровительство знака Зодиака Рак.

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В пятницу многие люди могут столкнуться с излишней чувствительностью, обидами и непониманием. Ссоры и неприятности будут ранить гораздо сильнее, чем обычно. Этот период необходимо переждать, не ввязываясь в эмоциональные сцены. Проблема, которая портит вам настроение сегодня, вскоре окажется пустячной. Не стоит тратить на нее свои нервы и энергию.

Старайтесь расходовать силы целенаправленно, посвятите время себе. Звезды будут благоволить людям, которые займутся анализом произошедшего и построением планов на будущее. В общении с близкими проявляйте дипломатичность, помните, что своими острыми словами можете серьезно обидеть или задеть их.

Как сообщал УНИАН, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет весной-летом 2019.