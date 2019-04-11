Епифаний рассказал, как будет развиваться ПЦУ после выборов

Митрополит Епифаний убежден, что ПЦУ будет продолжать утверждаться и развиваться при следующем главе Украинского государства.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что ПЦУ будет продолжать утверждаться и развиваться при следующем главе Украинского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом митрополит Епифаний сообщил журналистам во Львове.

«Церковь играет важную роль в создании государства. Если мы будем иметь свою мощную единую поместную православную церковь - это будет той духовной основой, мощным фундаментом, на котором мы будем строить свое независимое Украинское государство. Не будем государства - не будет независимой украинской церкви, это взаимосвязанные между собой вещи», - заявил он.

Также митрополит сказал, что «мы молимся и верим, что Господь все сделает так, что эти выборы пройдут мирно, спокойно и демократическим способом мы изберем главу Украинского государства и сохраним тот курс, которым мы движемся не только последних 5 лет, но почти три десятилетия - это курс в направлении Европы, вступления Украины в НАТО».

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По мнению предстоятеля ПЦУ, курс на европейскую и евроатлантическую интеграции является важным для сохранения целостности Украинского государства.

Отвечая на вопрос, какие пути развития для себя видят в ПЦУ в случае победы на президентских выборах Порошенко или Зеленского, Епифаний сказал, что «в целом курс развития Украинской церкви будут сохранен и в дальнейшем мы будем объединяться постепенно, как и сейчас это происходит».

«Народ выбирает свой религиозный центр, государство не должно в это вмешиваться, государство должно только обеспечивать права религиозных общин, государство должно помогать и способствовать без определенного вмешательства. Мы верим, что и в дальнейшем этот курс будет сохранен и Украинская церковь будет утверждаться, будет развиваться, и следующий глава Украинского государства будет способствовать и помогать этому развитию», - резюмировал Епифаний.

Как сообщал УНИАН, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.