В Сумах из-за государственного недофинансирования сложилась критическая ситуация с лечением инсулинозависимых больных

Но городская власть готова изыскать дополнительный финансовый ресурс для обеспечения инсулином больных сахарным диабетом горожан.

В Сумах за недостаточного государственного финансирования на возмещение стоимости препаратов инсулина сложилась критическая ситуация с лечением инсулинозависимых больных.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня родители, дети которых болеют сахарным диабетом, устроили акцию под Домом советов, где расположены Сумская облгосадминистрация, областной и городской советы.

Заместитель Сумского городского головы Максим Галицкий во время встречи с участниками акции отметил, что городская власть будет искать средства, чтобы больные диабетом сумчане могли вовремя получать лекарства.

Позицию городской власти относительно решения этого вопроса Галицкий озвучил во время брифинга, где рассказал, что в начале января Министерство здравоохранения Украины проинформировало о том, что на лечение больных сахарным диабетом предусмотрено финансирование на 87% от потребности.

«Неприятной неожиданностью для Сумм стала информация о выделении для областного центра лишь 4,6 млн грн, что составляет 32% от потребности. Еще в январе городской совет и отдел здравоохранения обратились в МОЗ с просьбой разъяснить, почему от заявленных 87% средств Суммы получили лишь 32%, которые распределены на 12 месяцев и не могут быть использованы сразу», – отметил чиновник.

По его мнению, объяснений от МОЗ должно было требовать областное управление здравоохранения, которое обязано отстаивать права и интересы жителей всей области, но наоборот – оно самоустранилось от решения этой проблемы, заявив, что средства выделены на область, и облгосадминистрация вместе с облсоветом имеют право распределять их между городскими бюджетами в соответствии с потребностями.

«В этом году мы столкнулись с несоответствием заявленного и доказанного по факту финансирования для приобретения инсулина. Более того, за незаконные действия областной власти по перерегистрации предприятий областного подчинения в районы области, городской бюджет уже недополучил более 15 млн грн. На конец года эта сумма составит более 74 млн грн. Поэтому мы обращаемся к областной власти с тем, чтобы она пересмотрела свою позицию и вернула городу те 15 млн грн, которые бы полностью обеспечили потребность сумчан в инсулине», – подчеркнул заместитель городского головы.

По его словам, в случае же, если областная власть не пойдет на такой шаг, то город готов выполнять ее функции – заботиться о сумчан, больных диабетом, и обеспечивать их инсулином.

По информации и.о начальника городского отдела здравоохранения Елены Чумаченко, на сегодня в Сумах насчитывается 1,5 тысячи больных диабетом. Все они нуждаются в инсулинотерапии и согласно реестра должны быть обеспечены лекарствами в течение года на общую сумму 14 млн грн. Государственная субвенция, переданная через областной бюджет, для обеспечения данной категории больных лекарствами по городу составила 4,6 млн грн (32% от потребности), распределяется на ежемесячные ассигнования в размере 381 тыс. грн. Именно на такую сумму могут выписывать рецепты для получения лекарств. Зато потребность составляет почти 1 млн грн ежемесячно.

Сегодня же члены постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, науки, культуры, туризма, семьи, молодежи и спорта Сумского горсовета единогласно поддержали предложение городского отдела здравоохранения о выделении из городского бюджета дополнительных 9,5 млн грн на обеспечение инсулином больных сахарным диабетом горожан. Кроме того, 16 апреля должна состояться внеочередная сессия городского совета по данному вопросу.

Сумской городской голова Александр Лысенко отмечает, что городская власть может не ремонтировать тротуары и дороги, но социальные программы сокращать не будет, ибо это жизнь и здоровье людей.

«Мы будем находить 1,2 млн грн ежемесячно, чтобы обеспечить инсулином всех больных диабетом сумчан», – заявил Лысенко.

В целом на Сумщине сейчас зарегистрировано 5 тыс. 227 инсулинозависимых больных, из них – 198 детей и 17 беременных. Общая потребность на обеспечение больных инсулином – более 48 млн грн, а по состоянию на апрель для области выделено почти 16 млн грн целевых средств.