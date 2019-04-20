Кулич краффин - лучшие рецепты пасхального кулича

Этот кружевной кулич обязательно понравится, поскольку в нем прекрасно сочетается сдобное дрожжевое тесто и очень вкусная американская выпечка.

На праздник Пасхи рецепт этого кулича является самым настоящим хитом кулинарии. Дело в том, что это некое новшество в пасхальных рецептах куличей.

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Это Краффин очень красивый пасхальный кулич. Этот кружевной кулич обязательно понравится, поскольку в нем прекрасно сочетается сдобное дрожжевое тесто и очень вкусная американская выпечка "Краффин" - сочетание круассана и маффина.

Как приготовить кружевной пасхальный кулич краффин:

Ингредиенты: мука - 350 г, молоко - 110 мл, сахар - 90 г, яйца куриные - 2 шт., сливочное масло - 50 г, дрожжи сухие - 2 ч. л., соль - ½ ч. л. Прослойка: сливочное масло - 100 г, цукаты - 150 г, миндаль - 30 г.

Приготовление: дважды просеять муку. Всыпать сухие быстродействующие дрожжи, соль. Перемешать. В молоко всыпать 1 столовую ложку сахара. Отдельно разбить 2 яйца, добавить сахар. Взбивать 5-7 минут. Во взбитые яйца влить молоко с сахаром и муку с солью, дрожжами. Замесить тесто. Частями вводить размягченное сливочное масло. Вымешивать тесто 15-20 минут до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Тесто закрыть пленкой и поставить в теплое место на 40-60 минут. Цукаты мелко нарезать. Миндаль измельчить блендером. Тесто после расстойки обмять, разделить на 2 части, подкатать в шары. Накрыть пленкой и оставить на 15 минут. Одну часть теста раскатать в пласт толщиной 3 мм. Выложить половину рязмягченного масла. Размазать масло по всему пласту теста, распределить цукаты и молотый миндаль. Свернуть в рулетик. Защипать рулет, перевернуть на шов. Второй шар теста раскатать и свернуть так же. Оставить на 10 минут. Острым ножом разрезать рулет вдоль на 2 части, не дорезая до конца 3 см. Одну половинку рулета свернуть улиткой так, чтобы разрезы были снаружи. Вторую часть рулета закрутить сверху. Разложить по формам. Поставить на расстойку на 60 минут. Выпекать 35-40 минут при 180°С. Посыпать сверху сахарной пудрой, чтобы были видны слои.

Рецепт кулича краффин:

Ингредиенты: для опары: мука - 1 ч. л., дрожжи сухие - 6 г (1 ч. л.), или свежие дрожжи - 20 г, молоко (теплое) - 80 мл. Для замеса теста: мука - 350-370 г, масло сливочное (растопить) - 40 г, сок апельсина - 30 мл, цедра апельсина - 1 ст. л. яйцо - 1 шт., желтки - 2 шт., сахар - 80 г, соль - 1/2 ч. л. Для прослойки: масло сливочное (мягкое) - 100-125 г, мускатный орех - 1 щепотка, клюква вяленая - 200 г, или (как вариант начинки, вместо клюквы): изюм - 50 г, курага - 50 г, черника - 50 г, миндальные лепестки (или любые другие измельченные орехи) - 50 г. Для украшения: сахарная пудра.

Приготовление: готовим опару и активируем дрожжи. В теплое молоко добавляем 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. муки и сухие дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем в тепле на 10-15 минут. Берем 2 желтка и 1 яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем миксером, до светлой пышной пены и полного растворения кристаллов сахара. В предварительно просеянную муку вливаем дрожжевую опару, теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина, добавляем цедру апельсина, взбитые яйца. Замешиваем тесто. Вымешиваем тесто на столешнице до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет отставать от рук, примерно 10-12 минут. Тесто скатываем в шар, выкладываем в миску и совсем немного смазываем растительным маслом. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в теплое место без сквозняков на 1,5-2 часа. Подошедшее дрожжевое тесто выкладываем на стол и делим на 2-3 части. Скатываем тесто в шарики, накрываем пленкой и оставляем отдохнуть на 5-10 минут. Раскатываем по одному шарику теста в очень тонкий прямоугольный пласт. Затем обильно смазываем пласт теста размягченным сливочным маслом. Сверху посыпаем мускатным орехом. Раскладываем по всему тесту вяленую клюкву. (При желании можете добавить разные сухофрукты.) Аккуратно сворачиваем пласт теста в плотный рулет. Затем острым ножом разрезаем рулет вдоль, но не до конца, оставляем примерно два сантиметра от начала рулета. Начинаем формировать кулич "Краффин". Все слои должны быть видны с внешней стороны. Сначала формируем дно кулича, закручивая спиралью одну половинку рулета к его неразрезанному началу. Затем закручиваем спиралью вторую половинку рулета, поднимая и укладывая поверх первой. В самом конце формируем красивый верх кулича. Помещаем будущие куличи в формы для выпекания, накрываем сверху пищевой пленкой и оставляем в теплом месте для подъема примерно на 1 час. (Размеры форм для куличей: диаметр 11 см, высота 10 см; диаметр 13 см, высота 8 см.) Подошедшие куличи отправляем в разогретую до 200°C духовку и выпекаем в течение 10 минут. После этого нужно снизить температуру до 180°C, накрыть куличи фольгой и выпекать еще примерно 20-30 минут. После выпечки даем горячим куличам полностью остыть. Затем можно посыпать куличи сахарной пудрой или украсить их на свое усмотрение. Кулич "Краффин" готов. Кулич получился очень красивым, мягким и очень ароматным. Видны практически все слои теста.