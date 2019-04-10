В Кривом Роге парень расклеил на улице интимные фото бывшей девушки и показал в сети "клубничку" с ней
Полиция Кривого Рога Днепропетровской области расследует факт обнародования парнем материалов интимного характера с бывшей девушкой.
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Как сообщили УНИАН в Криворожском отделе полиции, парню грозит наказание по ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (распространение видеопродукции порнографического характера).
По данным полиции, в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей, которая сообщила, что парень решил отомстить бывшей девушке, расклеив на улице ее интимные фото и обнародовав в интернете кадры их интимной близости.
9 апреля дома у злоумышленника полиция Ингулецкого района провела обыск, было изъято фото, ноутбук и жесткий диск с видеоматериалами, которые переданы на экспертизу.
Кроме этого, у парня было обнаружено растительное вещество, предположительно, марихуана. Ведется следствие.