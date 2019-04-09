На выставке в Нью-Йорке показали борьбу Украины за независимость (фото, видео)

“Украинское коло”, так называется выставка, посвященная столетию борьбы Украины за независимость в начале 20-го столетия.

Более 150 экспонатов, многие из которых выставляются впервые, призванные рассказать миру историю украинской независимости. Освободительное движение 1917 – 1921 годов, начало украинской культурной дипломатии 1919-го – об этих событиях от первого лица рассказывают экспонаты: Мирный договор Украинской Народной республики за подписью Гетмана Скоропадского, личные вещи Симона Петлюры и Владимира Винниченко, полиграфические камни для печати банкнот номиналом 1000 рублей.

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Как пишет "Голос Америки", впервые участие в одной выставке принимают практически все украинские научные и исторические организации США.

Юрий Савчук, куратор выставки “Украинское коло", рассказывает, что собирали экспонаты в Украине, Швейцарии, Болгарии, Польше и в Соединенных Штатах.

Это позволило воссоздать страницы малоизвестной на Западе украинской истории, добавляет Савчук.

"Именно эта историческая мозаика позволила нам представить сегодня широкое историческое полотно борьбы Украинского государства и нации за свою независимость, за утверждение своего суверенитета", – объясняет куратор выставки.

Устроить показ в Соединенных Штатах решили не случайно. В нелегкие для Украины времена, США стали ее ведущим союзником. Поэтому организаторы стараются всячески поощрить и показать рядовым американцам исторический подтекст борьбы украинцев за независимость.

"И сейчас Соединенные Штаты как никогда поддерживают нас в этой борьбе. И поэтому еще больше, я считаю, именно сегодня важно увидеть. И мне кажется, что просто рядовые американцы будут больше понимать, почему на самом деле это возможно. И почему мы продолжаем свою борьбу уже более 100 лет", – говорит директор Департамента культуры КГГА.

До этого экспозиция работала в Киеве. Выставка в Нью-Йорке будет доступна для посетителей до 29 сентября. А со временем будет напечатан двуязычный каталог всех представленных экспонатов.