В Киеве образовались многокилометровые пробки (карта)

Больше всего движение затруднено на мостах через Днепр в сторону правого берега и Кольцевой дороге.

В Киеве по состоянию на 10.30 образовались многокилометровые пробки. Больше всего движение затруднено на мостах через Днепр и Кольцевой дороге.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Так, на Кольцевой дороге пробка тянется на несколько километров, начинаясь от Одесской площади и заканчиваясь на проспекте Паладина в районе станции метро "Академгородок".

Также парализовано движение на Южном и Дарницком мостах и мосту Патона в сторону центра.

Из-за ДТП усложнено движение на проспекте Ватутина при выезде на Северный мост.

Также незначительные пробки наблюдаются в центре города, в частности в районе Бессарабской площади, на Подоле и на отдельных участках на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Также из-за реконструкции Шулявского путепровода парализовано движение в районе станции метро "Шулявская".