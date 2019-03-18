"Меня начали разбирать, я волнуюсь": Шулявский мост "завел" Instagram

В Киеве начали демонтаж Шулявского моста, который тут же "завел" себе Instagram.

У столичного Шулявского путепровода, по которому ранее полностью перекрыли движение из-за реконструкции, появилась личная страница в Instagram.

"Сегодня ночью меня начали разбирать. Я волнуюсь", - говорится в первом посте, датированном 17 марта.

Позже был опубликован второй пост, в котором мост "рассказал", что с него уже сняли верхний слой асфальта. "С меня сняли слой асфальта. Наверное, заботливые люди не хотят, чтобы мне было жарко в такой солнечный весенний день", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано по прилегающим улицам. Так, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Общественный транспорт с 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу, в том числе маршрутные такси.

В Киеве 18 августа 2018 года были перекрыты съезды с Шулявского путепровода в связи с началом реконструкции развязки. Реконструкция продлится около 1,5 года, стоимость работ - 830 млн грн.