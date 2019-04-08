В Харькове забросали мусором и объедками памятник воинам УПА

Неизвестные забросали памятник строительным мусором, коробками с остатками пищи, банками.

В Харькове правоохранители устанавливают личности неизвестных, которые забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, соответствующая информация была обнаружена в сети Интернет 8 апреля около 11:30.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

«Установлено, что неизвестные забросали памятник в парке «Молодежном» строительным мусором, коробками с остатками пищи, банками и другим мусором», - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. По данному факту проводится проверка.

Это не первый случай, когда в Харькове крушат памятник УПА. В частности, как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА. А в июне 2018 года сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время закладки взрывчатки под памятный знак.