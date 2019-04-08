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Лобода в "косухе" на голое тело засветила грудь в Instagram (фото)

16:30, 08 апреля 2019
Общество
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Снимок певица разместила в своем Instagram / Instagram Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода любит радовать фанатов пикантными фото. Однако на этот раз певица превзошла сама себя и сфотографировалась полностью обнаженной, набросив на плечи лишь кожаную куртку.

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Снимок певица разместила в своем Instagram.

Лобода позировала в солнечных очках и с камерой в руках.

"Света, фигура просто супер, кто б мне пинка дал, а то все откладываю на понедельник очередной", "Ого-гошечки, какая крутая! Как всегда на высоте!", "Какая красивая", "Шикарна", - расхвалили Лободу подписчики.

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Теги: #певица#Светлана Лобода