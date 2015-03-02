МИД: в российских СИЗО находятся более 20 украинцев

Такие данные в эфире радио "Свобода" привел представитель Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис.

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Он не исключает, что эта цифра может быть и больше. "Сейчас более 20 человек удерживается в России. Но я не скажу, что это исчерпывающая цифра, потому что Россия грубо нарушает все международные нормы, не сообщая, как она должна это делать в соответствии с международными конвенциями, о задержании украинских граждан", - сказал Евгений Перебыйнис.

Спикер отметил, что часто МИД приходится узнавать о задержанных от их друзей и родственников, и не всегда российская сторона допускает консула к украинским гражданам. "Как только мы об этом узнаем, мы сразу же и ноты протеста, и запросы на встречу с нашими гражданами направляем. Во многих случаях консул встречается с нашими гражданами. Но, например, относительно господина Солошенко, Россия без каких-либо причин не предоставила согласие на встречу с нашим консулом и так со многими гражданами Украины", - добавил представитель МИД.

Юрий Солошенко - 72-летний гражданин Украины, которого Россия удерживает за решеткой по подозрению в шпионаже. Сам он обвинения в свой адрес отвергает.