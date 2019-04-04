В Житомире суд отказался взять под стражу члена избирательной комиссии, который подозревается в нападении на полицейского

Мужчине избрана мера пресечения в виде залога в 10 тыс. грн.

Богунский районный суд Житомира избрал меру пресечения члену избирательной комиссии Сергею Кобзеву, который подозревается в нападении на женщину-полицейского во время подсчета голосов в первом туре президентских выборов, в виде залога в размере 10 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, соответствующее решение в отношении подозреваемого было принято 3 апреля.

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Согласно сообщению, следователи в своем ходатайстве просили суд заключить под стражу подозреваемого. Однако судья решил избрать меру пресечения Кобзеву в виде залога 10 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ночью 1 апреля в Житомире член избирательной комиссии при подсчете голосов в первом туре выборов президента совершил нападение на женщину-полицейского из-за сделанного ею замечания относительно нецензурной брани.

55-летний мужчина сначала оскорблял 24-летнюю женщину-полицейского, а затем начал ее толкать, хватать за одежду и таскать за волосы. Дебошир успокоился только после предупреждения девушки о применении табельного оружия.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.