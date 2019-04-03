Порошенко подписал указ о праздновании дней памяти и победы над нацизмом

Правительству поручено разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению соответствующих памятных дней – 8, 9 мая и 28 октября 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Соответствующий указ №99/2019 опубликован на сайте главы государства.

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В частности, в документе правительству поручено разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению соответствующих памятных дней – 8, 9 мая и 28 октября 2019 года.

МИД должен обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий к соответствующим датам, а также организацию работы дипучреждений по освещению роли и вклада Украинского народа в победу стран антигитлеровской коалиции над нацизмом.

МВД, Нацгвардии, СБУ и органам местной власти поручается принять меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения массовых мероприятий к памятным датам.

Областным и Киевской городской государственной администрации поручается принять дополнительные меры по улучшению социального, медицинского и других видов обслуживания ветеранов войны.

Указ датирован 3 апреля. Он вступает в силу с момента опубликования.

В Украине, как и во многих странах мира, Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны, отмечаются 8 и 9 мая. Кроме того, 75-я годовщина изгнания нацистов из Украины отмечается 28 октября этого года.