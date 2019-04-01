Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать (календарь)
09:40, 01 апреля 2019Общество
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В мае дополнительными выходными будет 1 и 9 мая.
В мае у украинцев будут дополнительные выходные / фото УНИАН
В мае 2019 года в украинцев, кроме традиционных выходных в субботу и воскресенье, будут дополнительные - 1 и 9 числа.
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Согласно календарю выходных, в Украине будет два дополнительных дня для отдыха - среда, 1 мая, и четверг, 9-е число.
Кроме того, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращенным на 1 час.
Выходные в мае
Календарь на май 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 21;
- выходные в мае – 10 (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26)
Кроме 1 мая – Дня труда (среда), выходным будет и 9 мая, День победы, который приходится на четверг.
фото 24 канала
Как сообщалось, в 2019 году у украинцев будет ряд "длинных" выходных. Смотрите календарь выходных и праздничных дней на УНИАН.
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