цей матеріал доступний українською

Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать (календарь)

09:40, 01 апреля 2019
Общество
330 0
В мае у украинцев будут дополнительные выходные / фото УНИАН

Читайте такжеВыходные в апреле 2019: когда Пасха и сколько будем отдыхать

Согласно календарю выходных, в Украине будет два дополнительных дня для отдыха - среда, 1 мая, и четверг, 9-е число.

Кроме того, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращенным на 1 час.

Выходные в мае

Календарь на май 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в мае – 10 (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26)

Кроме 1 мая – Дня труда (среда), выходным будет и 9 мая, День победы, который приходится на четверг.

фото 24 канала

Как сообщалось, в 2019 году у украинцев будет ряд "длинных" выходных. Смотрите календарь выходных и праздничных дней на УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#выходные#9 мая#1 мая#выходные в Украине