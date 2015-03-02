В больницах Харькова остаются 8 пострадавших в результате теракта

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Светлану Горбунову-Рубан.

По ее сведениям, в городской больнице №17 находятся 5 человек (три бойца батальона "Харьков-1", работник райотдела милиции и одна пострадавшая девушка), в больнице №25 - один работник милиции, в областной детской больнице - один пятнадцатилетний подросток, в городской больнице скорой и неотложной помощи - один пострадавший.

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Горбунова-Рубан отметила, что состояние пострадавших удовлетворительное, в настоящее время продолжается их лечение.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли два человека - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Были госпитализированы 9 пострадавших. В больнице 23 и 24 февраля от полученных ранений скончались 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук.

27 февраля председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что сотрудники СБУ задержали трех непосредственных организаторов и исполнителей взрыва в Харькове. По его словам, всего в рамках проведения антитеррористической операции в Харькове и Харьковской области в конце февраля были задержаны 11 человек.