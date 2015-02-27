СБУ: харьковские террористы получили $10 тысяч от ГРУ РФ

13:57, 27 февраля 2015
Общество
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Организаторы терактов в Харькове получили оружие и финансирование от Главного разведуправления Генштаба (ГРУ) России.

REUTERS

Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко. "Харьковские террористы получили средства, наставления и $10 тыс. от штаба ГРУ ГШ РФ для совершения теракта 22 февраля", - заявил Валентин Наливайченко.

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В целом, по словам главы СБУ, в рамках расследования этого дела в Харькове и области задержано 11 человек, которые причастны к уже совершенным терактам и подготовке новых.

Он отметил, что все задержанные уже дают показания.

Их руководителем был житель Харькова 1978 года рождения, член организации "Оплот", двое задержанных - россияне.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Харькове прогремел взрыв, в результате которого 4 человека погибли, более 10 получили ранения.

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