"Прокуратура" Крыма запросила до 15 лет лишения свободы, обвиняемым в "подготовке диверсий"

Большую часть сроков украинские политзаключенные могут провести в колониях строгого режима.

Во временно оккупированном Крыму прокуратура просит так называемый «суд» приговорить к лишению свободы сроком до 15 лет каждого севастопольцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых оккупанты обвиняют в подготовке «диверсий».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Тарас Ибрагимов.

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"По делу "о подготовке диверсий в Крыму" прокуратура запросила какие-то просто запредельные сроки. Владимиру Дудке запросили 15 лет лишения свободы, из которых 11 он должен отсидеть в колонии строгого режима. Алексею Бессарабову - 14 лет и 10 месяцев, из которых 4 года он должен провести в тюрьме, остальные 10 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима", - написал он.

Кроме того, по данным Ибрагимова, прокуратура просит назначить по 500 тыс. рублей штрафа каждому из обвиняемых. Приговор огласят 4 апреля.

Как сообщал УНИАН, крымчан Дудку, Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 ст. 281 ч. 2 п.А УК РФ).

16 ноября 2017 года так называемый «Севастопольский горсуд» приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием.