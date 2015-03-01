Милиция завела дело по факту гибели фотокора газеты "Сегодня" по статье "умышленное убийство"

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Сегодня в 16.20 в Красноармейский горотдел милиции поступило сообщение о том, что в больнице от многочисленных осколочных ранений скончался член Национального союза журналистов, фотограф газеты «Сегодня» Сергей Николаев», - говорится в сообщении.

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Следственным отделом Красноармейского ГО открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.