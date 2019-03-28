Сбежавшая в Россию украинская певица выходит замуж

Известно, что уже четыре года Алина встречается с парнем по имени Александр.

23-летняя украинская певица Алина Гросу любит удивлять и эпатировать. Недавно в сети появились слухи, что звезда готовится к свадьбе.

В программе "Ранок з Україною" ее крестная Ирина Билык раскрыла главный секрет – Алина действительно выходит замуж, пишет "Сегодня".

Свадьбы пока были у Алины Гросу только на экране. Но теперь звезда и сама собралась под венец.

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Известно, что уже четыре года Алина встречается с парнем по имени Александр. Сторонники думают, когда же состоится долгожданная свадьба. Да и сама Алина в интервью каналу "Украина" недавно заявила, что обо всем расскажет в июне. Но главный секрет певицы раскрыла ее крестная Ирина Билык уже сейчас.

"Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, то мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тетя шьет свадебные платья. У тети бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье", – призналась Ирина Билык.

Как сообщал УНИАН, звезда "Сватов" после разрешения въезжать в Украину собрался в оккупированный Крым.