ВСУ сегодня уже мало чем отличаются от армий стран НАТО – командующий ООС

Наев выразил уверенность, что время вступления Украины в НАТО не так уж и далеко.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Вооруженные силы Украины сегодня уже мало чем отличаются от армий стран НАТО.

Об этом он сказал в интервью «Голосу Украины», сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Наєва, Украина давно и последовательно держит курс на вступление в Североатлантический альянс.

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«Всю предыдущую, до 2014-го, историю независимой Украины это тоже делалось, но делалось медленно и неуверенно. Последние же пять лет - это как стремительный рывок вперед. Во всем – это и совместные учения, и совместные действия в составе миротворческих подразделений, и обучение с инструкторами из армий разных стран, и в военной науке, и логистике, и во всех остальных сферах военной жизни», - отметил командующий.

Он подчеркнул, что украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту в некоторых вопросах и «шагает впереди».

Однако Наев заметил, что для вступления в НАТО нужно пройти еще определенный путь. «И шаги на этом пути четко определены соответствующими доктринами и нормативно-правовыми документами правительства и Вооруженных сил. Считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далеко», - добавил генерал.