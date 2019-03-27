"Это не военный, а мародер и преступник": командующий ООС обратился к российским "ихтамнетам"

Оккупанты "очень хорошо понимают" язык "украинского оружия", - отметил Сегей Наев.

С российскими военными, которые принимают непосредственное участие в агрессии Российской Федерации против Украины, каждый день ведется «разговор языком украинского оружия».

Как заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью «Голосу Украины», этот язык оккупанты «очень хорошо понимают».

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«А от себя лично, как офицер, я хочу добавить, что те российские военные, кто исподтишка переоделись в форму, которую носят наемники 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск, и начали обстреливать мирные населенные пункты, женщин, детей, стариков, – не имеют права называться военными. Потому что быть военным – это значит иметь честь, совесть... мужество. Быть готовым защищать свою родную землю до последнего вздоха, а не жаждать чужой, мирной земли. Тогда это не военный, а мародер, преступник», – отметил Наев в ответ на просьбу журналиста сформулировать свое обращение к российским военным, которые воюют на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, накануне, 26 марта, боевики существенно обострили ситуацию на Донбассе, увеличив количество обстрелов, в том числе, из запрещенного минскими договоренностями вооружения.