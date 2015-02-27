Савченко может умереть в ближайшие дни - правозащитница

Об этом сообщает ТСН.

"Прежде чем вы, уважаемые коллеги, решите оппонировать мне по причине того, что, возможно, вы считаете Савченко преступницей и убийцей, и будете утверждать, что суд во всем разберется, вспомните мои слова: Надежда Савченко может умереть в ближайшие дни", - говорится в обращении Масюк, где она призвала других членов Совета обратиться к власти с просьбой изменить меру пресечения для Савченко.

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По ее словам, состояние здоровья Савченко в последние дни резко ухудшилось, поскольку она 15 дней отказывается от инъекций глюкозы. Масюк пишет, что у Савченко начались серьезные проблемы с внутренними органами.

"Не в наших силах освободить Надежду Савченко из-под ареста, но имеем право обратиться к тем, кто может изменить ей меру пресечения. Например, на домашний арест в стенах украинского посольства в Москве или в съемной адвокатами квартире в Москве. Это спасет ей жизнь", - заявляет Масюк.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.