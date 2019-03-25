В оккупированном Севастополе танцевали под украинскую песню "Океана Эльзы" (фото)

Старшие танцоры исполнили композицию о любви под песню украинской группы «Океан Эльзы» - «Така, як ти».

В оккупированном Крыму организовали концерт в честь мусульманского праздника весны Наврез.

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Об этом сообщает "Крым.Реалии". В концерте в честь праздника участвовали детские коллективы «Акъяр» и «Байдары». Дети исполнили разноплановые танцевальные номера, станцевали несколько национальных хореографических композиций.

Старшие танцоры исполнили композицию о любви под песню украинской группы «Океан Эльзы» - «Така, як ти». По словам организаторов, подбор разнохарактерных танцевальныx номеров «символизирует расцвет чувств и жизни весной».

По информации корреспондента, на организованном оккупантами концерте практически не говорили о традициях, обычаях и национальных особенностях Навреза.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Симферополе украинскую песню "Я не здамся без бою" встретили громкими овациями.