В оккупированном Севастополе танцевали под украинскую песню "Океана Эльзы" (фото)
В оккупированном Крыму организовали концерт в честь мусульманского праздника весны Наврез.
Читайте такжеВакарчук пишет саундтрек к фильму по пьесе Сенцова
Об этом сообщает "Крым.Реалии". В концерте в честь праздника участвовали детские коллективы «Акъяр» и «Байдары». Дети исполнили разноплановые танцевальные номера, станцевали несколько национальных хореографических композиций.
Старшие танцоры исполнили композицию о любви под песню украинской группы «Океан Эльзы» - «Така, як ти». По словам организаторов, подбор разнохарактерных танцевальныx номеров «символизирует расцвет чувств и жизни весной».
По информации корреспондента, на организованном оккупантами концерте практически не говорили о традициях, обычаях и национальных особенностях Навреза.
Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Симферополе украинскую песню "Я не здамся без бою" встретили громкими овациями.