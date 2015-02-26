В РФ возбудили дело по факту задержания в Киеве российских журналистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства. "Главным следственным управлением СК России по факту незаконного задержания российских журналистов в Киеве Андрея Григорьева и Елены Макаровой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127 и ч.3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ ("незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой"; "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием")", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, по имеющимся в распоряжении следствия данным, корреспондент телеканала НТВ Андрей Григорьев и корреспондент Первого канала Елена Макарова были задержаны 25 февраля в центре Киева, когда делали материал о шествии активистов организации "Правый сектор", запрещенной судом в РФ. "На протяжении нескольких часов журналисты насильно удерживались сотрудниками Службы безопасности Украины", сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух журналистов российских телеканалов ОРТ и НТВ.

По ее словам, задержанным журналистам будет сокращен срок разрешения пребывания на территории Украины, и до конца дня они будут выдворены с территории Украины с ограничением права на въезд в Украину сроком на 5 лет.