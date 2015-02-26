Журналистку НТВ не пустили в Украину

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Второй за день инцидент с журналистами НТВ в Украине. На территорию страны не пустили корреспондента программы "Сегодня" Инну Осипову", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что журналистка прибыла рейсом из Москвы в киевский аэропорт "Жуляны", однако при прохождении контроля тут же возникли проблемы.

"Сотрудники стали активно интересоваться личностью Инны Осиповой, и в итоге ее просто не выпустили из аэропорта, заявив, что она "не может доказать цель запланированного пребывания на территории Украины", - подчеркнули на НТВ.

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Кроме того, как сообщили на телеканале, у Осиповой забрали паспорт, который, по всей видимости, вернут, только когда она в четверг утром вылетит обратно в Москву.

Сейчас журналистка остается в нейтральной зоне.

Ранее 25 февраля СБУ сообщила о задержании двух российских журналистов каналов НТВ и ОРТ.

Журналисты попались во время работы на марше "Правого сектора" в центре Киева.

"Им сокращен срок пребывания в Украине и в ближайшее время они покинут территорию нашего государства. Для них на протяжении следующих пяти лет будет действовать запрет на въезд в Украину", - написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский в Фейсбук.