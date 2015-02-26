Во Львовской области ночью из-за пожара в жилом доме эвакуировали 37 человек

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, из дома были эвакуированы 37 жителей, из них семеро детей.

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Огнем уничтожены деревянные кладовки и имущество жителей дома на площади 400 кв. м.

Через 3 часа силами пяти подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

По данным ГСЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.