Во Львовской области ночью из-за пожара в жилом доме эвакуировали 37 человек
09:34, 26 февраля 2015Общество
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В городе Сокаль Львовской области вчера в 23.47 в подвале пятиэтажного жилого дома возник пожар.
ГСЧС євакуировала 37 человек из-за подара в жилом доме / Фото: УНИАН
Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, из дома были эвакуированы 37 жителей, из них семеро детей.
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Огнем уничтожены деревянные кладовки и имущество жителей дома на площади 400 кв. м.
Через 3 часа силами пяти подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
По данным ГСЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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