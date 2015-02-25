Коммунальщики вернули воду Трускавцу и Дрогобычу после обещания заплатить долги
Во Львовской области сегодня, 25 февраля, возобновлено водоснабжение городов Трускавец, Стебник и Дрогобыч, приостановленное 23 февраля из-за долгов водозабора за потребленную электроэнергию.
Об этом сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО "Львовоблэнерго".
Как отмечается в сообщении, ПАО «Львовоблэнерго» возобновило электроснабжение КП «Дрогобычводоканал», учитывая предоставленные водоканалом гарантийные обязательства о погашении задолженности в сумме 1,535 млн грн.
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Как сообщал УНИАН, 23 февраля в 13:20 из-за задолженности КП “Дрогобычводоканал” перед ПАО “Львовоблэнерго” был обесточен водозабор “Горное”, в результате чего прекращено водоснабжение абонентов городов Стебник и Трускавец, частично - города Дрогобыч.
Обеспечение водой в данных городах на протяжении последних двух суток осуществлялось за счет накопленного резерва и подвоза воды автоцистернами.