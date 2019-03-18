"Ты наш раб": Леся Никитюк решила выяснить отношения с известным блогером

Леся Никитюк позвонила Алексею Дурневу с просьбой прекратить делать влоги на ее имени.

Известный украинский блогер Алексей Дурнев на своей странице в Instagram сообщил, что ему позвонила Леся Никитюк с просьбой.

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"Ребят, мне позвонила Леся Никитюк и попросила "перестать делать влоги на ее имени". А что вы там?", - написал он.

В свою очередь, Леся Никитюк записала видеообращение Алексею Дурневу.

"Леш, я тебе звонила. Но я попросила тебя "не перегибать". Ты можешь делать сколько угодно влогов, можешь подписывать "Леся Никитюк" хоть по 200 раз под своим влогом, я тебе не запрещаю. Потому что благодаря таким людям, как я, у тебя есть работа. Получается, что мы твои работодатели, а ты наш вечный раб. Люблю тебя. Подписывайтесь на Алексея Дурнева", - сказала Леся Никитюк.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Никитюк находится под капельницей.