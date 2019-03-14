Суд оставил под стражей скандального экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука

Меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта оставил без изменений Киевский апелляционный суд.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, которого подозревают в совершении государственной измены.

Читайте такжеВ Киеве задержали скандального экс-главу апелляционного суда Крыма (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АР Крым. "Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве стороны защиты и оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, который подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена")", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 2018 года правоохранители задержали в Киеве Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении государственной измены в должности председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым. Чернобук занимал эту должность с декабря 2011 года по июль 2014 года, а с июля 2014 года был судьей Апелляционного суда Днепропетровской области.

5 ноября 2018 года Голосеевский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В конце ноября Верховный суд принял решение признать противоправным и отменить постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года №1621-VIII "Об увольнении судьи", которой Чернобук был уволен с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги судьи. В Верховном суде отметили, что его решение не является основанием для восстановления Чернобука в должности.

21 февраля 2019 года Голосеевский райсуд Киева оставил Чернобука под стражей до 27 марта.