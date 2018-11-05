Скандального экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука арестовали
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда Автономной республики Крым Валерию Чернобуку, который подозревается в совершении государственной измены.
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Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.
«Голосеевским районным судом Киева 5 ноября в 9 часов состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры АРК об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Чернобуку В. По результатам рассмотрения ходатайства последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 3 ноября правоохранители задержали Чернобука, находившегося в розыске по подозрению в совершении государственной измены.