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В Днепре больная женщина насобирала два грузовика мусора в квартире (фото)

15:01, 13 марта 2019
Общество
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Вынесенный мусор заполнил два полных грузовика / Ka Ra/Facebook

Об этом сообщила пользователь под псевдонимом Ka Ra в группе "Мои Кайдаки" в Facebook.

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По ее словам, местная жительница - душевнобольная женщина - забирала мусор к себе домой из баков. Кроме этого, она засоряла ним жилой многоэтажный дом.

Местным жителям выделили транспорт и помощников, которые помогли избавиться от мусора. Также, женщине вычистили квартиру. В целом женщина собственноручно насобирала мусора на два полных грузовика.

Ka Ra/Facebook

Как сообщал УНИАН, квартиру, до потолка забитую мусором, нашли в Пермском крае РФ. Пенсионерка настолько захламила помещение, что в него невозможно было зайти.

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Теги: #Днепр#мусор