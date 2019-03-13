В Днепре больная женщина насобирала два грузовика мусора в квартире (фото)
15:01, 13 марта 2019Общество
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Местным жителям выделили транспорт и помощников, которые помогли избавиться от мусора.
Вынесенный мусор заполнил два полных грузовика / Ka Ra/Facebook
В Днепре на ул. Савкина, 8 душевнобольная женщина насобирала мусор в квартире на два грузовика.
Об этом сообщила пользователь под псевдонимом Ka Ra в группе "Мои Кайдаки" в Facebook.
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По ее словам, местная жительница - душевнобольная женщина - забирала мусор к себе домой из баков. Кроме этого, она засоряла ним жилой многоэтажный дом.
Местным жителям выделили транспорт и помощников, которые помогли избавиться от мусора. Также, женщине вычистили квартиру. В целом женщина собственноручно насобирала мусора на два полных грузовика.
Ka Ra/Facebook
Как сообщал УНИАН, квартиру, до потолка забитую мусором, нашли в Пермском крае РФ. Пенсионерка настолько захламила помещение, что в него невозможно было зайти.
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