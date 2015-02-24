В Харькове проведут панихиду по жертвам теракта

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение об этом размещено на странице «Гомадської варти Харькова» в социальной сети.

По сообщению организаторов, акция начнется сегодня в 18.00 у памятника Тарасу Шевченко на улице Сумской.

«Теракт унес жизни четырех сыновей Украины. 22 февраля – Рибальченко Вадим и Толмачев Игорь. Вчера ушел из жизни Даниил, сегодня Николай. Они ушли в «Небесную сотню». В 18.00 у памятника Шевченко будет панихида и вече в память о погибших», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЧисло жертв теракта в Харькове возросло до четырех человек – в больнице скончался 18-летний студентКак сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли 2 человека, – подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. В больнице 23 и 24 февраля от полученных ранений умерли 15-летний и 18-летний парни. В настоящее время в больницах находятся еще 9 пострадавших.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.3. ст. 258 УКУ (террористический акт, который привел к гибели людей). Продолжается следствие.

24 февраля президент Украины Петр Порошенко наградил Толмачева орденом «За мужество» ІІ степени посмертно.