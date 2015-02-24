ООН почти вдвое увеличила сумму гумпомощи Украине

Ожидается, что 24 февраля ООН представит в Киеве пересмотренный план помощи Украине. Увеличение стоимости поддержки Украины в ООН объяснили обострением ситуации в стране. Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Как отмечается в докладе, мирные жители, "покидающие бункеры" в Дебальцево, где "снизилась интенсивность боевых действий", нуждаются в срочной помощи.

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По подсчетам ООН, необходимо предоставить продукты питания, непродовольственные товары и медицинскую помощь более 5 тыс. мирных жителей в Дебальцево.

Ранее сообщалось, что Украина предложила проведение в ООН немедленной реформы для того, чтобы Организация могла выполнять свои функции по поддержке мира в охваченных войной регионах.