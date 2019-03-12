«Кайф на перемене»: журналисты узнали о сети распространения наркотиков в школах (видео)

Через школьников журналисты вышли на настоящих наркодилеров – те готовы продать практически что угодно.

В украинских школах активно сбывают наркотические вещества – любой ребенок может без особых усилий приобрести марихуану, «химию» или даже тяжелые наркотики.

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Об этом говорится в расследовании проекта «Гроші». Отмечается, что военные действия, беспредел и коррупция в правоохранительных органах превратили Украину в идеальный коридор для транзита наркотиков в Европу. Смертельно опасные вещества попадают и к украинским «потребителям», среди которых – дети.

Журналистка «Грошей» на неделю стала «школьницей в поисках кайфа», и посетила несколько столичных школ. Утверждается, что "травка" и тяжелые наркотики сейчас являются главными темами у школьников. Амфетамин, ЛСД, так называемые «спиды» и «спайс» – достать все это в школе не проблема.