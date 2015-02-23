У Савченко нарушилась работа почек - правозащитник

У украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко, которая объявила голодовку в московском СИЗО, уже начались нарушения в работе некоторых органов.

Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщил участник общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев.

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«Конечно же, вызывает у нас тревогу такая длительная голодовка, потому что это не может пройти бесследно. Ее беспокоят почки, желчный пузырь. Я спросил, контролируют ли медики ее состояние. Она ответила, что контролируют, делают УЗИ, наблюдают. Но, конечно, есть риск осложнений. Потому что это слишком длительная голодовка. А так она держится сильно, говорила с нами достаточно бодро», – сообщил правозащитник после посещения Савченко.

Борщев также отметил, что на предложение прекратить голодовку Савченко опять ответила отказом.

Даже приведенный правозащитниками трагический пример советского диссидента Анатолия Марченко, который погиб в 1968 году после длительной голодовки, не изменил решения Савченко.

20 февраля украинскую летчицу осмотрели российские врачи. Они определили ее состояние здоровья как удовлетворительное, но призвали Савченко прекратить голодовку.

Накануне адвокат Савченко Николай Полозов сообщил, что его подзащитная отказалась от инъекций глюкозы. По словам сестры Савченко Веры, Надежда употребляет лишь воду, масса ее тела уменьшилась на 26%.

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13 декабря 2014 года Савченко объявила голодовку и продолжает его до сих пор. 29 января ее перевели в медсанчасть.

В России Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе. В конце июня террористы захватили ее в плен, перевезли через границу в Россию. После этого Савченко взяли под стражу. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В конце января следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела – о незаконном пересечении границы.