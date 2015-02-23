Украина использует опыт Польши по декоммунизации и интеграции общества

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, об этом вице-премьер, министр культуры Вячеслав Кириленко заявил в интервью Польскому агентству прессы, которое цитирует "Газета Выборча".

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Он считает, что необходимо отделить российскую культуру от российского империализма. "Мы уважаем творцов русской культуры, русская культура и русский язык в Украине присутствуют. В Киеве работает и финансируется русский драматический театр, у нас есть русские музеи", - сказал Вячеслав Кириленко.

Он также отметил, что роль польской культуры в Украине огромна, и это можно увидеть в основном в западной Украине, где история двух народов переплетается и взаимно дополняется больше всего. "Мы осуществляем общие проекты с поляками и вместе мы работаем, чтобы защитить культурное наследие", - сказал Вячеслав Кириленко.

Отвечая на вопрос о том, интересен ли Украине польский опыт в декоммунизации общества, министр отметил, что в Польше закон о люстрации был принят давно, а в Украине это произошло только в конце прошлого года. "Мы хотим десоветизации общественного пространства, которая началась в декабре 2013 года, когда в Киеве повален памятник Ленину. В Украине начался ленинопад, который продолжается и до сих пор", - сказал он. По словам Вячеслава Кириленко, с символами советской эпохи сегодня ассоциируется российская политика. "После последней Революции достоинства, в результате агрессии против нашей страны, украинцы, наконец, поняли, что опасности российского империализма сегодня живы", - сказал Вячеслав Кириленко.

Кроме того, он отметил, что в Украине будет полезен польский опыт реформирования и финансирования культуры.