Пасха 2019: когда отмечается и сколько будем отдыхать (календарь)
Пасха – важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа - события-центра библейской истории.
УНИАН разобрался, на какую дату приходится Пасха в 2019 году и сколько в Украине будет выходных.
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Когда Пасха в 2019 году: дата
В 2019-м Пасха (это переходящий праздник, поэтому отмечается каждый год в разную дату) приходится на 28 апреля.
Этим великим праздником завершается Великий пост: он в 2019 продлится с 11 марта по 27 апреля.
От даты Пасхи зависит, какого числа празднуется Троица (в этом году 16 июня), Boзнeceние Гocпoднe (в 2019 году приходится на 6 июня), Bepбнoе вocкpeceнье (21 апреля).
А католическая Пасха наступит 21 апреля.
Пасха 2019: сколько дней будем отдыхать
Благодаря этому христианскому празднику и Дню труда украинцы будут отдыхать целых пять дней подряд - с 27 апреля по 1 мая.
Пасхальные выходные:
- 27 апреля – суббота, выходной;
- 28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;
- 29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;
- 30 апреля – вторник – выходной (его украинцы отработают 11 мая, в субботу);
- 1 мая – День труда, выходной.